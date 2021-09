Conad da sempre sostiene la scuola investendo in maniera concreta a supporto degli studenti, delle loro famiglie e degli insegnanti. In concomitanza con il “back to school”, conferma una serie di iniziative a favore della comunità scolastica grazie al lavoro di soci e cooperative su tutto il territorio italiano. L’impegno concreto di Conad prende vita nell’iniziativa “Insieme per la scuola”, che garantisce ogni anno gratuitamente alle scuole italiane materiali didattici, attrezzature informatiche e multimediali, contenuti formativi per gli insegnanti e altri articoli indispensabili per l’attività scolastica e l’apprendimento. Dal 2012 questo programma ha consentito alle scuole di ottenere 31 milioni in donazioni e anche quest’anno permetterà di accreditare a ben 12.000 plessi scolastici 24.000 premi per un valore complessivo di 2.2 milioni. “Siamo a un punto di svolta per le istituzioni scolastiche e il futuro dei nostri figli. Dopo due anni scolastici su cui hanno profondamente inciso gli effetti della pandemia, la scuola è chiamata a ripartire e a cambiare passo. Noi di Conad rispondiamo presente, oggi più che mai, all’appello a sostenere la scuola, il mondo degli insegnanti, degli studenti e delle loro famiglie”, ha commentato Francesco Pugliese, Ad di Conad. “Lo facciamo investendo in iniziative che permettano ai ragazzi di crescere e formarsi, grazie alla straordinaria attività quotidiana di Soci e Cooperative sui territori. La comunità di domani – aggiunge -nasce oggi, nelle aule e tra i banchi di scuola, e sostenere le istituzioni scolastiche per noi significa sostenere le nuove generazioni, sostenere il futuro”. Tra le iniziative comprese in “Insieme per la Scuola”, è partita l’ottava edizione di “Scrittori di Classe”, il progetto rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado che unisce il piacere per la lettura e scrittura creativa con l’esigenza di diffondere temi di grande importanza e attualità, valorizzando le idee dei ragazzi e dei loro insegnanti, con un approccio dinamico e a misura degli studenti. Si tratta di un appuntamento consolidato che ha visto coinvolti nelle precedenti sette edizioni oltre 3 milioni e mezzo di alunni e 141.000 classi. Dopo avere affrontato tematiche come la sana e corretta alimentazione, lo sport, l’ambiente, la resilienza, lo spazio, l’edizione 2021-2022 propone un tema attuale e fondamentale: Scrittori di classe – la magia del fantasy – storie di amicizia, lealtà e coraggio, sviluppata in collaborazione con l’editore Salani, invita le classi a rivivere le avventure di Harry Potter. Saranno proprio le storie di questo piccolo mago a offrire l’occasione di parlare in classe di inclusione attraverso i valori più importanti della serie e tipici del genere fantasy: amicizia, lealtà, coraggio, empatia, tolleranza, lavoro di squadra e amore per il bene e per la giustizia. Insieme per la Scuola, Scrittori di Classe e tante altre iniziative fanno parte di Sosteniamo il Futuro, il grande progetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso cui Conad si impegna ad alimentare la crescita e il benessere delle comunità in cui opera ogni giorno.

