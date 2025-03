Conad premia le 12 classi vincitrici di “Scrittori di Classe”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Conad darà il via domani alle premiazioni delle 12 classi vincitrici del concorso di scrittura creativa “Scrittori di Classe – Avventure per un mondo migliore”.

L’iniziativa dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado, porta un tocco di innovazione nell’edizione di quest’anno, proponendo un tema che unisce il fascino del racconto di avventura a uno dei mondi più amati dai giovani: “Minecraft”, l’iconico videogioco che offre un ambiente digitale in cui l’immaginazione permette di dare vita a costruzioni e percorsi fantastici avvalendosi di regole comportamentali condivise, oltre che di acquisire competenze spendibili nel mondo reale.

Gli studenti, guidati dai loro insegnanti, si sono cimentati nella scrittura di racconti ispirati alle loro esperienze di gioco, esplorando valori come la collaborazione, la sostenibilità e l’innovazione. Il tema proposto ha fornito loro lo spunto per mettere in luce il legame positivo tra il mondo virtuale e quello reale, arricchendo, se desiderato, i racconti con disegni che potessero valorizzare la narrazione.

In questa edizione il gioco è parte integrante del progetto educativo attraverso il “game-based learning”, una metodologia innovativa che utilizza i videogiochi come strumenti per l’apprendimento, favorendo lo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali e incoraggiando il pensiero critico e il lavoro di squadra, in modo più coinvolgente ed efficace.

Il progetto ha coinvolto nella sua edizione più partecipata oltre 31mila classi appartenenti a più di 12mila scuole sull’intero territorio nazionale, che hanno realizzato e pubblicato più di 6mila racconti entrati in graduatoria per la selezione finale.

“Conad, attraverso questo concorso, desidera piantare nelle Comunità in cui opera un seme fertile anche nel terreno della creatività e dell’istruzione, favorendo la crescita delle nuove generazioni”, ha commentato Giuseppe Zuliani, direttore Customer Marketing e Comunicazione di Conad. “‘Scrittori di Classe’ vuole essere un’iniziativa che incoraggia i più giovani al pensiero critico attraverso la scrittura, ma anche di supportare un approccio alla didattica più innovativo, in grado di toccare temi sensibili per le nuove generazioni e di supportare la loro crescita culturale e personale. Siamo orgogliosi di vedere come questo progetto sia diventato negli anni un appuntamento consolidato, capace di generare entusiasmo e partecipazione in tante scuole d’Italia, coltivando in modo divertente le menti curiose di domani”, conclude.

