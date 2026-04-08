Con “Roberta Valente” nella fiction Rai arriva una notaia

ROMA (ITALPRESS) – Dopo un profluvio di avvocati, poliziotti e carabinieri, arriva in tv un notaio. Una notaia, per la precisione, anche se nel titolo della serie la professione è scritta al maschile: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”. La serie, diretta da Vincenzo Pirozzi (che la definisce un mix di “commedia sofisticata e dramma umano”) e in onda su Rai1 dal 12 aprile, racconta le vicende di Roberta (Maria Vera Ratti), la classica prima della classe spigolosa e con la mania del controllo, che sceglie di esercitare la sua professione a Sorrento, dov’è nata e dove vive Stefano (Alessio Lapice), il fidanzato storico che sogna di sposare.

Qui, tra limoneti profumati e scorci mozzafiato, incontrerà delle persone che segneranno la sua vita come Leda (Flavia Gatti), radiosa cameriera di un bar, e il suo ex fidanzato Vito (Erasmo Genzini), giovane pescatore dai modi apparentemente bruschi. Divisa tra il desiderio di costruire un futuro e la necessità di fare i conti con il passato, la giovane notaia dovrà misurarsi con una serie di casi intriganti e appassionanti che sgretoleranno il luogo comune secondo cui il lavoro del notaio sarebbe privo di imprevisti e che porranno Roberta in situazioni scomode, dalle quali verrà fuori grazie alla sua invidiabile professionalità.

“Roberta è personaggio che mi ha divertito, mi sta molto simpatica e le voglio molto bene – ha detto Maria Vera Ratti nella conferenza stampa – Lei parte con grande umanità ma senza particolare capacità di ascolto delle persone e della vita. È una che si prefigge un obiettivo e lo rincorre e l’imprevisto non le fa cambiare rotta”.

Tornando a Sorrento, però, le cose cambiano, per lei come per Stefano: “Roberta lo mette alle strette e lui deve capire chi vuole essere da grande, trovare il coraggio di uscire dal guscio – ha osservato Alessio Lapice – è uno che vuole piacere un po’ a tutti ma corre il rischio di piacere a tutti tranne che a sé stesso. E, quando mette in atto delle strategie per uscirne, non fa altro che danni”.

“Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, nata da un’idea di Alessia Palumbo, è una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive. Nel cast c’è anche, tra gli altri, Sebastiano Somma. “Anche Sorrento è un personaggio – ha concluso il regista – Non quella da cartolina che conosciamo ma sospesa tra l’eleganza e la profondità. Sorrento accompagna Roberta nel suo percorso e lei fa i conti con la sua personalità, il suo essere perfezionista, pignola e quasi respingente e, proprio grazie alla città e alle persone che incontra lì, capisce che lei è il personaggio più fragile. Sorrento è ciò che dà la spinta al cambiamento di Roberta che è un puntino nero nei mille colori della città”.

-Foto ufficio stampa Rai-

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