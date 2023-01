MILANO (ITALPRESS) – Sui canali youtube Metaword Production e MetaMediaNews24 esordisce nel mondo dell’informazione Mediametanews24, il primo notiziario al mondo in metaverso, ideato dal giornalista Biagio Maimone e realizzato dalla società Metaword di Francesco Colucci e Cristian Dessi. A partire da questo mese andrà in onda due volte alla settimana, per poi diventare un appuntamento quotidiano. Gli avatar di giornalisti noti al pubblico entreranno a far parte del team dei conduttori.

Sarà possibile prossimamente guardare “dal vivo” il notiziario nel Metaverso se si è dotati di visore per la realtà virtuale, che consente di vivere l’esperienza del Tg in maniera immersiva, oppure collegandosi semplicemente da qualsiasi device al link: https://spatial.io/s/MEDIAMETA-NEWS-24-634d8a85bc1d5c00014e91d4?share=6474001847081490047

“Il notiziario sarà trasmesso da un’affermata agenzia nazionale, con la quale la società Metaword è in fase di trattativa. Stiamo impegnandoci su tale versante”, ha dichiarato il manager Francesco Colucci. “Nei primi notiziari daremo notizie flash dei fatti salienti, che riguardano cronaca, politica, attualità, sport e meteo: sarà un piccolo telegiornale. Fra qualche mese, grazie alla tecnologia del Gruppo Metaword, sarà possibile entrare direttamente dentro le notizie. Sarà, quindi, un giornalismo ‘immersivò, che farà in modo che la comunicazione diventi futuro”, hanno affermato Francesca Lovatelli Caetani e Biagio Maimone.

