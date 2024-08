PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Debutto positivo dell’inedito pneumatico Pirelli posteriore SC0 di sviluppo in specifica D0661 a Portimào, in Portogallo, dove in occasione della prima gara del Pirelli Portuguese Round è stata la soluzione più apprezzata dai piloti del WorldSBK e ha portato alla vittoria Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) che ha così eguagliato il record di tutti i tempi di vittorie consecutive in questo campionato (11 successi). Il pilota della BMW ha optato per l’anteriore SC2 per la gara, mentre in qualifica, nella quale ha ottenuto la pole position, ha utilizzato l’accoppiata SC1 anteriore e SCX posteriore, entrambe di gamma, a conferma della versatilità di tutte le opzioni di pneumatici messe a disposizione da Pirelli per il round portoghese.

Equipaggiato con la combinazione di pneumatici di gamma SC1 anteriore e SC0 posteriore, Yari Montella (Barni Spark Racing Team – Ducati) è scattato dalla seconda posizione in griglia e ha vinto Gara 1 della WorldSSP, con un vantaggio di 3 secondi abbondanti su Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati).

“Siamo soddisfatti di questo sabato a Portimào perchè abbiamo avuto ottimi riscontri dalle soluzioni che abbiamo portato per questo weekend di gare – le parole del direttore racing moto Pirelli, Giorgio Barbier -. Sin dalle prove del venerdì i piloti hanno ben recepito la SC0 di sviluppo in specifica D0661, trovando immediatamente un buon feeling e all’aumentare della conoscenza e con l’evoluzione dei set up è diventata la soluzione preferita, fino all’adozione unanime per Gara 1. Tutti hanno apprezzato il comportamento della nuova struttura, che abbiamo sviluppato con l’intento incrementare la stabilità e la resistenza all’usura per tutti i circuiti adatti per soluzioni soft ma che presentano condizioni delicate, come nel caso di Portimào con le sue curve in pendenza e le alte temperature di asfalto. Allo stesso tempo i piloti hanno rilevato anche un leggero incremento di grip rispetto alla SC0 di gamma. Come era già stato il caso della SC1 di sviluppo in specifica D0286 che abbiamo introdotto a Most e che era stata immediatamente apprezzata, anche questa SC0 in specifica D0661 rappresenta un’evoluzione della famiglia a cui appartiene e visti i risultati incoraggianti al momento possiamo ritenere di essere sulla buona strada, anche se come sempre occorrerà cercare conferme anche su altri circuiti”.

“Sarà interessante – aggiunge e conclude Barbier – verificare domani se le prime impressioni verranno confermate, ma anche vedere quale sarà la scelta per la Superpole Race: oggi la SCX è stata la scelta più ovvia per la qualifica, ma viste le buone performance della D0661 e in considerazione delle alte temperature di asfalto potrebbe esserci qualche sorpresa”.

