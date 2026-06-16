Con “AscoltaMI” 5 incontri con lo psicologo per gli studenti, nuove indicazioni dal Ministero

ROMA (ITALPRESS) – Cinque incontri gratuiti con uno psicologo, da svolgere in videoconferenza attraverso la piattaforma Unica, per sostenere il benessere psicologico degli studenti. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso nuove indicazioni operative per l’utilizzo di “AscoltaMI”, il servizio digitale rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Il servizio, disponibile dal 28 maggio, rientra nelle azioni di prevenzione e supporto al disagio giovanile e punta a offrire uno spazio qualificato di ascolto e accompagnamento, a sostegno dell’attività educativa svolta dalle scuole e dalle famiglie.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono richiedere il beneficio accedendo alla piattaforma Unica, accettando l’informativa sulla privacy, fornendo il consenso informato e dichiarando di agire anche con il consenso dell’altro genitore, se presente. L’agevolazione può essere richiesta una sola volta per anno scolastico, viene assegnata in ordine cronologico e nei limiti delle risorse disponibili.

In caso di accoglimento della domanda, la famiglia dovrà scegliere entro 30 giorni uno psicologo accreditato nella propria regione. Il professionista avrà poi dieci giorni di tempo per organizzare il primo incontro. Se il termine non viene rispettato, l’abbinamento sarà annullato automaticamente e la famiglia potrà selezionare un nuovo psicologo entro 15 giorni.

Gli studenti potranno accedere alla piattaforma tramite Cie, Spid, Cns o eIDAS. Chi non dispone di un’identità digitale potrà registrarsi direttamente sul portale Unica, con successiva abilitazione da parte della segreteria scolastica.

Gli incontri si svolgeranno esclusivamente nell’area riservata della piattaforma, attraverso un sistema di videoconferenza integrato e conforme ai requisiti di sicurezza e tutela dei dati personali. Lo studente potrà riprogrammare o annullare un appuntamento entro le 24 ore precedenti; in caso contrario, l’incontro sarà considerato svolto e non potrà essere recuperato.

– foto IPA Agency –

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