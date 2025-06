Comune di Venezia e KINTO Italia insieme nel primo car sharing a idrogeno

VENEZIA (ITALPRESS) – ll Comune di Venezia e KINTO Italia hanno inaugurato a Venezia il primo car sharing pubblico a idrogeno in Italia. La cerimonia di presentazione si è tenuta a Mestre, presso Forte Marghera, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e di Mauro Caruccio, CEO e Chairman di KINTO Italia e CEO di Toyota Financial Services Italia, il primo car sharing pubblico a idrogeno in Italia.

Tre Toyota Mirai, vetture elettriche a celle a combustibile alimentate a idrogeno, si sono unite alla flotta dedicata al servizio KINTO Share di Venezia e verranno posizionate presso gli stalli del parcheggio multipiano dell’Area ex Grinfan di Piazzale Roma e di fronte agli arrivi dell’Aeroporto Marco Polo. Le vetture saranno prenotabili direttamente in app, sia in modalità round trip che one way, e potranno essere rifornite presso la stazione di servizio Enilive di San Giuliano a Mestre, in circa 5 minuti e garantendo un’autonomia adatta al corretto esercizio delle vetture per la destinazione d’uso del car sharing di Venezia.

L’idrogeno è parte integrante della strategia di elettrificazione del Gruppo Toyota che si basa su un approccio multi-tecnologico e multi-servizio, con l’obiettivo di offrire alle persone e alle aziende un ampio ventaglio di soluzioni per la loro mobilità.

La giornata di lancio del car sharing a idrogeno è stata l’occasione per presentare la ricerca dell’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School, di cui Toyota è partner di primo livello, dal titolo ‘Prospettiva idrogeno per l’auto e la mobilità, analisi delle opportunità di crescita per l’Europa e l’Italia’.

Nel 2018 è stato avviato il car sharing pubblico del Comune di Venezia, servizio che oggi, sotto il nome di KINTO, Mobility Brand del Gruppo Toyota, dispone di una flotta interamente Full Hybrid dislocata su 16 stazioni di prelievo in città, tra cui Piazzale Roma, Aeroporto Marco Polo e Stazione di Mestre.

Il servizio di car sharing di KINTO è prenotabile direttamente tramite l’App KINTO Share EU e nella città può contare attualmente su oltre 6.000 utenti registrati e più di 63.000 noleggi effettuati che hanno permesso di risparmiare oltre 72 tonnellate di CO2 fino ad ora. In aggiunta, il servizio permette all’utente di usufruire del car sharing in 141 stazioni di prelievo in Italia, coprendo attualmente 18 regioni e 62 province.

Ora, il Comune di Venezia e KINTO Italia hanno inserito tre vetture Toyota Mirai nella flotta dedicata al servizio KINTO Share della città di Venezia, lanciando così il primo car sharing pubblico a idrogeno in Italia. I mezzi a idrogeno sono già una realtà concreta per Toyota che produce in serie, dal 2014, l’autovettura Mirai, parola che in lingua giapponese vuol dire Futuro, diffusa in oltre 27.000 esemplari nei mercati che attualmente dispongono di un’infrastruttura di rifornimento.

A Venezia, già dal 2022, Toyota Italia ha messo a disposizione del Comune due Mirai, con l’obiettivo di incentivare una mobilità a zero emissioni. La Toyota Mirai è infatti una vettura elettrica a celle a combustibile che, rifornendosi con idrogeno ad alta pressione (700 bar) in circa 5 minuti, garantisce un’autonomia di 650 km (ciclo WLTP) e produce acqua come unico prodotto allo scarico.

Alla presentazione è intervenuto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: “Venezia è ancora una volta protagonista dell’innovazione sostenibile. L’introduzione del primo car sharing pubblico a idrogeno in Italia, è il frutto di un percorso iniziato nel 2019 per la sperimentazione di un carburante che rilascia allo scarico esclusivamente vapore acqueo. Dimostriamo così che è possibile coniugare tutela ambientale, tecnologia avanzata e servizi efficienti per i cittadini e i visitatori. La collaborazione con KINTO e Toyota conferma la nostra volontà di investire in una mobilità sempre più pulita, moderna e integrata, in linea con la transizione ecologica che stiamo portando avanti a tutti i livelli. La nostra Città sta diventando un modello di riferimento nazionale, e questo progetto è un altro tassello concreto della Venezia del futuro: sostenibile, accessibile e all’avanguardia. Proprio qui, a giugno 2022, abbiamo aperto la prima stazione in Italia per la distribuzione di idrogeno quale gas di alimentazione per la trazione di veicoli privati (autovetture e mezzi pesanti) e autobus, e sempre qui nel 2023 abbiamo acquistato e introdotto i primi autobus ad idrogeno nel parco mezzi del servizio pubblico. Il prossimo passo sarà la costruzione del Parco dell’Idrogeno a Porto Marghera, per la produzione di idrogeno e il rifornimento di altri 90 mezzi. Un segno concreto della volontà di presentare Venezia come Capitale Mondiale della Sostenibilità. Non ci limitiamo a parlare di transizione energetica: la stiamo realizzando con azioni concrete, nel rispetto dell’ambiente, del tessuto sociale e dell’equilibrio economico”.

“Quello fra il Gruppo Toyota e il Comune di Venezia è un legame profondo e di lunga durata. Il lancio del servizio di car sharing Toyota a Venezia, nel 2018, testimonia come la visione innovativa di entrambe le parti di realizzare una mobilità sostenibile per il Comune di Venezia sia rimasta concreta e coerente negli anni. Dal 2018 il servizio KINTO Share è composto da una flotta interamente elettrificata a basse emissioni, ad oggi 50 vetture, che contribuiscono in modo tangibile a ridurre le emissioni di CO2 ed NOx e rendono gli spostamenti degli utilizzatori estremamente semplici grazie ad un servizio 100% digitale e facile da usare” ha dichiarato Mauro Caruccio, CEO e Chairman di KINTO Italia e CEO di Toyota Financial Services Italia che ha poi proseguito.

“Come è noto, la strategia di elettrificazione del Gruppo Toyota si basa su un approccio multi-tecnologico e l’inserimento a Venezia delle vetture elettriche a idrogeno Toyota Mirai segna un ulteriore passo in questa direzione e verso una mobilità innovativa e rispettosa dell’ambiente, perché queste vetture hanno come unico prodotto di scarico l’acqua. Al contempo questi veicoli garantiscono, lato utilizzatore, un’esperienza di livello e in linea con quella dei veicoli tradizionali sia in termini di autonomia che di tempi necessari per effettuare il rifornimento. Ringraziamo il Comune di Venezia per averci dato la possibilità di portare il nostro servizio di car sharing ad un livello superiore, facendo ancora una volta da apripista sul territorio nazionale”.

L’avvio di KINTO Share a idrogeno a Venezia avviene al termine di una fase di test iniziata nel 2024, durante la quale le tre vetture Toyota Mirai sono state rese visibili a 10 utenti selezionati, frequenti utilizzatori del servizio, cui è stata data la possibilità di provare a titolo gratuito le vetture con la finalità di avere un sincero riscontro sul gradimento della vettura e dell’accessibilità a questa nuova tecnologia.

Le tre vetture Mirai, già disponibili in piattaforma, saranno vestite esternamente con la livrea istituzionale di KINTO Share ed una grafica che esalta la tecnologia ad idrogeno che le muove. Contengono inoltre al loro interno materiali informativi sul corretto utilizzo del servizio e sulle procedure per il rifornimento presso la stazione di servizio Enilive di San Giuliano a Mestre, dove un operatore provvederà a rifornire la vettura di idrogeno in circa 5 minuti, garantendo un’autonomia adatta al corretto esercizio delle vetture per la destinazione d’uso del car sharing di Venezia. In aggiunta, il fleet team dedicato KINTO provvederà ogni mattina a verificare lo stato d’uso delle vetture e se necessario a rifornirle.

Le tre Toyota Mirai saranno posizionate presso gli stalli riservati del parcheggio multipiano Area ex Grinfan di Piazzale Roma e presso gli stalli riservati di fronte agli arrivi dell’Aeroporto Marco Polo, alcuni tra i parcheggi più utilizzati, con possibilità di prenotazione direttamente in app sia in modalità round trip che one way.

