Comunali Roma, prima riunione della coalizione a sostegno della ricandidatura di Gualtieri

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi in Campidoglio la prima riunione della coalizione che sosterrà la ricandidatura del Sindaco Roberto Gualtieri alle prossime elezioni amministrative. L’incontro, secondo fonti del Campidoglio, si è svolto in un clima positivo e costruttivo e ha segnato l’insediamento e il primo incontro del tavolo politico, al quale hanno preso parte le forze che attualmente sostengono la maggioranza in Campidoglio e che si ritroveranno all’appuntamento del prossimo 7 novembre all’Auditorium della Conciliazione.

Parallelamente, sono in corso interlocuzioni con altre realtà politiche e civiche con l’auspicio di un allargamento del perimetro della maggioranza. È emersa, sempre secondo fonti del Campidoglio, una piena condivisione sul percorso da intraprendere, per affrontare nelle condizioni migliori una sfida decisiva per il futuro di Roma. Il tavolo politico continuerà a riunirsi con funzioni di cabina di regia per accompagnare la costruzione della coalizione e i principali passaggi politici che porteranno al voto. All’incontro hanno preso parte il Partito Democratico, Sinistra Civica Ecologista, Demos, Italia Viva, Avs, Progetto Civico Italia e il Partito Socialista Italiano.

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