PALERMO (ITALPRESS) – La composizione negoziata della crisi ha contribuito in modo determinante, in Sicilia, alla tenuta del tessuto imprenditoriale ma adesso i default sono in ripresa. A Palermo, giovedì prossimo, 10 aprile, arriverà una task force di esperti di “MFLaw”, società legale che opera nei settori del banking & finance, real estate, diritto amministrativo, diritto sportivo, diritto tributario e consulenza legale d’impresa.

Nel corso del pomeriggio, dalle 16.30, è in programma il convegno “Gli adeguati assetti e strumenti organizzativi, normativi, amministrativi, tributari e finanziari per le imprese come nuove opportunità di sviluppo”. Saranno illustrate le strategie per rafforzare il tessuto economico dell’Isola.

Sarà l’occasione per annunciare anche l’ampliamento della nuova sede di Palermo e l’apertura di una sede a Catania di MFLaw, L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è quello di esplorare come la gestione efficace degli assetti organizzativi, normativi, amministrativi, tributari e finanziari possa diventare un motore di sviluppo per le imprese siciliane. Interverranno, tra gli altri Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna; il sindaco Roberto Lagalla; Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana; Edy Tamajo, assessore regionale delle Attività produttive; Dario Cartabellotta, dirigente generale dipartimento regionale Attività produttive; Calogero Guagliano, direttore generale IRFIS-Fin Sicilia.

Il programma sarà suddiviso in tre panel e una round table finale, per un’analisi completa delle opportunità di sviluppo e delle nuove strategie per rafforzare la resilienza e la competitività delle imprese.

