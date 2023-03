Comportamenti sostenibili, arriva la guida Essity-Legambiente

La pandemia ha modificato gli stili di vita e incrementato la sensibilità ambientale degli italiani. Ma non tutti sono davvero consapevoli dei comportamenti corretti da adottare nel quotidiano per essere più sostenibili. Con l'obiettivo di ridurre il divario "tra il dire e il fare" arriva (In)sostenibili Terrestri, progetto promosso da Essity, in collaborazione con Legambiente. col/fsc/gsl