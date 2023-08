PALERMO (ITALPRESS) – L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, in accordo con l’Autorità marittima e il Comune di Licata, ha proceduto a una pulizia straordinaria delle aree pubbliche nel porto di Licata. Al quotidiano sforzo dell’Amministrazione comunale, si è aggiunto, dunque, un servizio straordinario di raccolta e conferimento a discarica dei rifiuti abbandonati, nel rispetto del cronoprogramma previsto, con un sopralluogo finale dei rappresentanti locali della Capitaneria di Porto, della Sanità Marittima e del Comune di Licata.

“Per un importo di 80 mila euro, sono stati portati a termine i lavori di bonifica e decespugliamento dell’intera area di Marianello e della darsena commerciale. Il decoro e la cura dei propri porti per la valorizzazione della risorsa mare è una grande priorità dell’Autorithy, un lavoro propedeutico agli interventi previsti e necessario anche dopo la realizzazione delle opere che punta al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e all’immagine della città. Naturalmente mi sento di ringraziare il sindaco Anfgelo Balsamo per la collaborazione e il comandante del porto, tenente di vascello Gabriele Servidio, per il supporto assicurato durante le operazioni” commenta il presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti.

“Con l’installazione di una pedana in legno che facilita l’accesso dei soggetti diversamente abili, il costante impegno del nostro ente e l’intervento congiunto con l’Autorità di Sistema Portuale – ha dichiarato il sindaco di Licata Angelo Balsamo – si restituisce la giusta dignità alla prima spiaggia della città, frequentata da molti dei nostri concittadini e da migliaia di turisti”. “L’auspicio è – continua il sindaco – che prevalga il buon senso e il rispetto per l’ambiente. Tolleranza zero, sia in termini preventivi che repressivi, per tutti coloro che metteranno in atto azioni volte a deturpare il nostro patrimonio ambientale, abbandonando rifiuti”.

– foto: ufficio stampa AdSP –

(ITALPRESS).