Compiti delle vacanze per quattro studenti su cinque

ROMA (ITALPRESS) - Secondo un sondaggio condotto da Skuola.net solo 1 studente su 5, in Italia, non ha avuto i compiti delle vacanze. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parla in questo nuovo servizio. fsc/gtr