Competitività in crescita, i NEV cinesi si prendono la scena al salone di Sydney

I NEV cinesi stanno attirando l'attenzione all'evento Everything Electric Sydney 2026. Grazie alla crescente competitività in termini di tecnologia, design, qualità e rapporto qualità-prezzo, le case automobilistiche cinesi stanno suscitando un forte interesse tra i consumatori australiani. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/ (Fonte video: Xinhua)