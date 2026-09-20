Cina, tecnologia per ammodernare la trasmissione elettrica di Itaipu

La centrale idroelettrica brasiliana di Itaipu è in fase di ammodernamento verde. La tecnologia e le apparecchiature sono cinesi e danno impulso al progetto di ammodernamento della trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) a ±600 kV di Itaipu. Il completamento è previsto nel 2026 e contribuirà a potenziare la fornitura di energia pulita e a far crescere la cooperazione energetica tra Cina e Brasile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/ (Fonte video: Xinhua)