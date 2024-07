TORINO (ITALPRESS) – Dopo il passaggio di consegne da Francesco Profumo al nuovo presidente Marco Gilli, Fondazione Compagnia di San Paolo si prepara a stilare il nuovo Piano Strategico 2025-2028. L’ex rettore del Politecnico di Torino ha parlato di continuità con chi lo ha preceduto e ha tracciato le linee guida che ispireranno il nuovo ciclo di programmazione pluriennale. L’ammontare delle erogazioni per i progetti sociali sarà di oltre 700 milioni di euro, in coerenza con il precedente Piano, per un impatto previsto di 3,5 miliardi. “La prima linea guida – ha detto Gilli – è quella della mobilizzazione di risorse aggiuntive e della partnership. Fondazione Compagnia di San Paolo eroga circa 180 milioni all’anno (dato del 2024). Noi dobbiamo realizzare un effetto leva in modo che i nostri progetti possano generare ulteriori risorse e lo si può fare solo in partnership”. Per il nuovo board della Fondazione è poi fondamentale sviluppare una maggiore efficienza nella capacità di acquisire ed elaborare dati, per valutare l’impatto dei propri progetti per assumere le migliori decisioni.

“Ci sono – ha continuato Gilli – altri due aspetti fondamentali. Il primo, l’Advocacy, significa mettere a disposizione degli enti del territorio le conoscenze acquisite per amplificarne l’impatto e per avviare iniziative su scala più ampia in partnership con gli enti pubblici in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. E poi c’è l’internazionalizzazione. Bisogna avviare politiche che si pongano l’obiettivo di attrarre investimenti strategici, competenze qualificate, esperienze di successo nel campo della filantropia. Il Consiglio Generale, dopo la seduta del 2 luglio, è pienamente operativo, anche nella sua articolazione in commissioni, ed è dunque nelle condizioni ideali per lavorare al nuovo piano”. I programmi e gli strumenti di intervento verranno condivisi con gli stakeholder del territorio nell’autunno 2024 per poi essere presentati durante la Giornata della Compagnia ad inizio 2025. “Il nuovo Piano Strategico – ha dichiarato Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo – terrà conto delle lezioni apprese nel quadriennio precedente che sono delineate nel Documento di fine mandato 2024 e indicherà la strategia futura con priorità e obiettivi da perseguire. La programmazione strategica precedente ci lascia in dote molte cose. Una è la consapevolezza dell’opportunità di lavorare a due velocità: programmazione e interventi a lungo termine; risposta a emergenze e rapide variazioni di contesto. Nei prossimi anni a un lavoro diffuso e attento volto al cambiamento sistemico e allo sviluppo organizzativo potremo affiancare selezionati progetti di taglia più grande che abbiano un potenziale trasformativo”.

La coesione sociale rimane quindi il grande obiettivo della Fondazione tenendo conto sempre di più dei grandi scenari mondiali come la crisi climatica, la crisi demografica e la transizione tecnologica. Su questo aspetto la presenza sul territorio del nuovo centro nazionale per l’Intelligenza Artificiale di Torino rappresenta una grande opportunità: “Oggi per essere visibili in ambito tecnologico – ha concluso Gilli – ci vuole massa critica di persone e infrastrutture. Il centro per l’IA qui a Torino in sinergia con gli atenei può davvero fare la differenza. Noi abbiamo ricercatori di altissimo livello che insegnano in tutto il mondo ma sono molto parcellizzati e quindi siamo stati poco visibili. Questo centro, invece, potrà essere un hub visibile e potrà anche attrarre degli investimenti strategici. Questo è l’obiettivo anche del Presidente del centro che ha nominato un comitato scientifico di altissimo livello e Compagnia di San Paolo darà il suo contributo per sviluppare questa sinergia per la creazione di un hub significativo”.

