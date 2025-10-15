ComoLake, Vitagliano “Da Arma contrasto a uso illecito criptovalute”

COMO (ITALPRESS) - "Noi come Arma siamo impegnati a tutelare il cittadino, cercando di adeguare alla tecnologia sempre più veloce nel mondo quella che è tradizionalmente la nostra azione, quindi la vicinanza al cittadino e la territorialità: questo ci ha portato a sviluppare un sistema di contrasto al mondo delle criptovalute su più livelli". A dirlo Gianluca Vitagliano Comandante del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, a margine del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale. f28/fsc/gtr