Como, sequestrati 121 cellulari a passeggero proveniente da Zurigo

COMO (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Como ha controllato 40enne di nazionalità rumena, in procinto di entrare nel territorio dello Stato, a bordo del treno Eurocity proveniente da Zurigo e diretto a Milano. Nel bagaglio personale hanno rinvenuto, avvolti in una spessa coperta e minuziosamente impacchettati con carta stagnola (per evitarne la localizzazione), 121 cellulari dotati di SIM, di cui 71 Iphone e 29. Samsung. L'uomo, sentito il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Como, è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Immediati accertamenti, eseguiti tramite il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso, hanno consentito di appurare che i cellulari erano stati rubati ovvero smarriti nel corso del noto evento musicale denominato “Street Parade Zurigo 2024”, tenutosi nell’omonima città elvetica lo scorso 10 agosto. pc/gsl/