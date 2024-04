COMO (ITALPRESS) – Ieri mattina l’Ufficio Immigrazione di Como, nell’esaminare la pratica di richiesta per ottenere il permesso di soggiorno del 73enne russo, ha attualizzato la sua posizione giuridica, scoprendo che a suo carico pendeva un mandato di cattura internazionale, emesso nel 2014 dalle autorità russe per una frode da 2 milioni e 200 mila dollari. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia anche per il falso passaporto e denunciato per averlo utilizzato per ottenere il permesso di soggiorno.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Polizia di Como