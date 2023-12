Como, imposte evase per 60 mln. Eseguiti sequestri preventivi

COMO (ITALPRESS) - Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como hanno scoperto una S.r.l. lariana che aveva omesso di presentare le prescritte dichiarazioni fiscali per importi di svariati milioni di euro. Data esecuzione al sequestro preventivo di 11,7 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, nei confronti di 6 indagati per reati fiscali.(ITALPRESS) gtr/trl