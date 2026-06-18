Commissione Ue e Ocse insieme per l’alfabetizzazione degli studenti

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea, insieme all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), ha presentato oggi un quadro per l’alfabetizzazione in materia di IA per l’istruzione primaria e secondaria. L’iniziativa è stata sviluppata con il sostegno di CodeAI e grazie al contributo di esperti internazionali.

Il quadro di riferimento offre a insegnanti, dirigenti scolastici e responsabili delle politiche educative una comprensione condivisa delle competenze di cui gli studenti hanno bisogno per comprendere e utilizzare l’IA in modo responsabile ed etico. Esso fornisce orientamenti ed esempi di attività da svolgere in classe ed è articolato attorno a quattro ambiti: interagire con l’IA, creare con l’IA, gestire l’IA e plasmare l’IA.

Il quadro sostiene inoltre l’ambizione dell’Unione europea di garantire un’istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e orientata al futuro. Nell’ambito della Union of Skills, il pacchetto sull’istruzione che sarà presentato nel corso dell’anno contribuirà ulteriormente ad adattare i sistemi educativi alla trasformazione digitale e all’intelligenza artificiale.

“L’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale è una competenza fondamentale per i nostri giovani. Comprendere e utilizzare l’IA in modo responsabile è essenziale per la competitività dell’Europa, oltre che per proteggere la nostra democrazia e la nostra coesione sociale, e tutto ciò inizia nelle nostre aule scolastiche. Con il lancio di questo quadro di riferimento compiamo un passo importante per sostenere l’educazione all’alfabetizzazione in materia di IA in tutta Europa”, afferma la Vicepresidente esecutiva per i Diritti Sociali e le competenze, i lavori di qualità e la preparazione, Roxana Minzatu.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).