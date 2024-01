ROMA (ITALPRESS) – Come anticipato nei giorni scorsi in relazione agli eventi accaduti nell’area trattamento rifiuti dell’ex discarica di Malagrotta, a Roma, la ‘Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentarì, presieduta dal deputato Jacopo Morrone, ha previsto già da lunedì 8 gennaio le prime convocazioni in audizione a Palazzo San Macuto. Secondo il programma contenuto nella convocazione: alle ore 15 sarà audito l’assessore alla mobilità, ai trasporti, alla tutela del territorio, al ciclo dei rifiuti, al demanio e al patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera; alle ore 16 il direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Lazio, Tommaso Aureli; alle ore 17, i rappresentanti del Comitato ‘Valle Galeria Liberà; alle ore 18, l’ex presidente del consorzio Colari, Manlio Cerroni.

– Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).