Commercio e innovazione, al via il Retail Summit 2025

BAVENO (ITALPRESS) - Intelligenza artificiale, risorse umane e internazionalizzazione: questi i temi al centro della prima delle due giornate dell'edizione 2025 del Retail Summit, evento di riferimento per il mondo del commercio, organizzato a Baveno, sul Lago Maggiore, da Confimprese, Jakala e The Innovation Group. Nei vari panel a confronto i principali Ceo, manager e decision maker del settore per affrontare le trasformazioni in corso nel retail, tra nuove esigenze dei consumatori, impatti macroeconomici e rivoluzioni tecnologiche. f28/fsc/gsl (in collaborazione con Jakala)