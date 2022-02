Riuscire a svegliarsi presto è un compito piuttosto arduo per un gran numero di persone. Complice la pigrizia o la stanchezza accumulata nelle frenetiche giornate che noi tutti viviamo, lasciare il tepore del letto non è mai piacevole. Spesso, però, si è costretti a farlo per un impegno, per necessità di lavoro o per svariate altre motivazioni. Per affrontare meglio la situazione, vediamo insieme una serie di consigli pratici su come riuscire a svegliarsi presto.

Consigli per riuscire a svegliarsi presto

Impostare la sveglia un po’ prima dell’orario previsto

Si tratta di uno dei trucchi più efficaci per riuscire ad alzarsi di buon’ora, a prescindere dalla motivazione per cui occorre farlo. È sufficiente impostare la sveglia almeno dieci o quindici minuti prima dell’orario in cui è necessario alzarsi. Questo piccolo accorgimento permette di non dover abbandonare le tanto amate coperte nell’immediato, prendendosi qualche minuto per risvegliarsi meglio e senza troppo stress.

Come ulteriore accortezza risulta utile scegliere una suoneria della sveglia che non sia fastidiosa. Molte persone, ad esempio, amano svegliarsi con della musica dolce con dei suoni della natura rilassanti. Di possibilità ce ne sono a bizzeffe: dal cinguettio degli uccelli al rumore delle onde del mare che si infrangono sul bagnasciuga.

Lasciar penetrare nella stanza da letto la luce naturale

Ecco un altro valido accorgimento per riuscire a svegliarsi presto e senza troppi “traumi”. La luce naturale è un vero toccasana per il benessere del nostro organismo, poiché stimola la produzione di dopamina, capace di accrescere la nostra energia e la nostra produttività.

L’ideale consiste nel lasciare qualche piccola fessura nella tapparella, in modo tale da far sì che la luce proveniente dall’esterno filtri lievemente accompagnando il risveglio e rendendolo decisamente più piacevole.

Evitare i pasti abbondanti prima di andare a letto

Si tratta di una accortezza molto importante se si desidera riposare con tranquillità, godendosi appieno le ore notturne. Prima di andare a letto è essenziale mangiare con moderazione, preferendo cibi leggeri, in modo tale da favorire la digestione ed evitare così che possa ostacolare il sonno.

Non usare il cellulare o il PC

Per godere di un buon riposo notturno è altrettanto importante evitare di guardare lo schermo del cellulare, del PC o del tablet nell’ultima mezz’ora prima di addormentarsi. Le luci blu dello schermo contribuiscono infatti a tenere svegli, ritardando il sonno.

Fare un bagno caldo per rilassarsi

Per potersi rilassare meglio, prima di andare a letto può essere utile fare un bagno o una doccia caldi. Si tratta di un vero e proprio momento di benessere che aiuta ad addormentarsi.

Un’altra buona opzione per potersi rilassare nel migliore dei modi può anche essere quella di ritagliarsi una parentesi destinata alla meditazione.

Preparare tutto l’occorrente la sera prima

Altra buona accortezza da mettere in pratica consiste nel preparare la sera prima tutto ciò che serve il mattino successivo, in modo tale da poter dormire un po’ di più e fare tutto con più calma al momento del risveglio. Dalla borsa di lavoro ai vestiti: ogni piccolo dettaglio aiuta a fare la differenza, rendendo il risveglio meno faticoso.

Puntare sulla qualità del sonno

Se si desidera davvero imparare a svegliarsi presto, è anche opportuno cercare di dormire nelle ore che vanno dalle 22:00 alle 5:00 perché è questo il momento in cui ci si riposa meglio. È infine un bene assicurarsi di dormire almeno sette o otto ore per notte. La giornata assume sempre un’ottima piega dopo un buon riposo notturno.