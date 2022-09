Preparare un matrimonio? Non è di certo nostra intenzione spegnere gli entusiasmi e generare il panico, tuttavia non si può negare che l’organizzazione di un matrimonio risulti essere un momento davvero impegnativo, di conseguenza sarà bene sforzarsi a mantenere la calma e a stilare una lista delle priorità e, per ciascuna, individuare i tempi giusti per portarla a termine. A parte le fasi previste dai riti civile o religioso, il matrimonio non dovrà seguire un copione imposto e prestabilito.

Non date ascolto a chi dice che dovrete per forza fare il lancio del bouquet o della giarrettiera, che la sposa dovrà vestirsi di bianco assoluto e che non si dovrebbe incontrare il partner la notte prima delle nozze. Molti sposi già conviventi, infatti, scelgono di intraprendere questo passo decisi a non seguire regole e consuetudini. Mano nella mano, arrivano insieme all’altare in modo spontaneo: lui con magari un bel paio di tennis ai piedi e lei con un abito multicolore.

Attenzione agli imprevisti

Mettete poi in conto gli imprevisti! Gli imprevisti fanno parte della vita e, inevitabilmente anche dell’organizzazione di un matrimonio. Situazioni o circostanze non prevedibili, potrebbero influire non poco sul vostro budget; pertanto valutate almeno un 10% di costi in più, cosa che vi permetterà di affrontare con lucidità e calma qualsiasi fatto spiacevole.

A questo punto, scegliete uno stile preciso per conferire armonia ed equilibrio a questa giornata speciale che verrà adottato per tutti gli altri elementi di design, partecipazioni e coordinati, allestimenti, ma anche per il classico cadeau-mariage, (bomboniere o segnaposti). Valutate dapprima la scelta della location e degli abiti che dovrebbero rispecchiare caratteristiche uniche e darvi la possibilità di rifletterle in ogni sfumatura. Nulla vi vieta di scegliere una villa d’epoca o un castello e allo stesso tempo allestire uno scenario ricco di elementi di modernità e di contrasto.

Lo stile nuziale

Quando si parla di stile nuziale, risaltano da subito i classici ed intramontabili shabby-chic, country, chippy, boho chic, romantico, etc. Ne esistono davvero moltissimi e sono tutti degni d’essere presi in esame ed interpretati al meglio; tuttavia, a prescindere dagli stili, dalle mode e dalle tendenze del momento, un matrimonio deve soprattutto celebrare la coppia. Per scegliere il tema del vostro matrimonio partite da un piccolo frammento di ricordo, un passaggio importante della vostra storia d’amore; da un dettaglio in comune con la vostra dolce metà… oppure individuate il vostro colore preferito da una combinazione di nuance che richiamino alla mente immagini e momenti da custodire. Ricordatevi che uno stile di nozze dovrà essere armonioso, elegante e riconoscibile.

Ogni elemento di questo giorno, dall’auto, alla torta, alle composizioni floreali, dovranno essere uniti tra loro in modo coerente e comprensibile. Se siete appassionati di letteratura, ad esempio, un’idea per rendere originali i segnaposto, potrebbe essere quella di stampare dei biglietti che riportino al loro interno brevi aforismi o romantiche poesie; i vostri invitati, resteranno ben impressionati e gradiranno di certo il pensiero. Last but not least, ricordatevi che siete voi sposi ad essere i protagonisti assoluti di questa data; è dunque importante che il vostro matrimonio rifletta la vostra personalità, il vostro gusto e le vostre indimenticabili pagine d’amore.

Preparare un matrimonio: affidatevi a una wedding planner

Se avete poco tempo libero per via del lavoro o, in generale, sentite il bisogno di avere una guida per l’organizzazione di un giorno così importante, potreste prendere in considerazione l’idea di assumere un/a wedding planner, ovvero una persona che vi aiuti a scegliere cosa è meglio per voi, proponendovi, per esempio, delle idee bomboniere matrimonio che si addicano al fil rouge prescelto per l’evento oppure dandovi dei consigli sulla scelta del bouquet di fiori in base al vostro abito nuziale. Auguri!