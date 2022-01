Oggi come oggi, Internet è divenuto parte integrante delle nostre giornate. Ormai lo utilizziamo in ogni dove e in qualsiasi momento, complice anche la diffusione su vasta scala di dispositivi quali i tablet e gli smartphone. Il crescente utilizzo di Internet ha avuto dei risvolti positivi anche sotto il profilo più strettamente professionale, offrendo possibilità di impiego a figure completamente nuove in precedenza. Sono tanti infatti i professionisti che lavorano ogni giorno per creare le pagine Web e i siti in cui noi tutti abbiamo ormai la prassi di navigare. In questo articolo focalizzeremo l’attenzione sulla figura del Web Designer, il professionista che si occupa della parte più visiva di Internet. Per chiunque desideri abbracciare questa professione vedremo in particolar modo come diventare Web Designer.

Web Designer: cosa fa?

Il Web Designer è la figura professionale che si occupa di progettare le interfacce dei siti, tenendo contemporaneamente in considerazione le esigenze degli utenti e quelle del cliente.

Nella progettazione di un un sito, non a caso, il Web Designer deve tenere conto in di fattori quali:

del proprio cliente (dall’utilizzo dei colori ai loghi); gli obiettivi del cliente; l’esperienza vissuta dall’utente che naviga nel sito, aspetto che in termini tecnici si definisce User Experience ;

; l’accessibilità del sito per gli utenti interessati da handicap visivo.

Requisiti di un Web Designer

Tra i requisiti necessari per poter lavorare come Web Designer rientrano:

la creatività;

l’ottima conoscenza di specifici programmi di elaborazione grafica e per lo sviluppo di siti web;

la conoscenza delle dinamiche del Digital Marketing ;

; la conoscenza dello User Experience Design;

la conoscenza dei principali linguaggi di programmazione Web come HTML e CSS.

Come diventare Web Designer: i corsi

Attualmente nel nostro Paese non esistono corsi di Laurea specifici in Web Design. Per intraprendere la professione con successo è a ogni modo consigliabile iscriversi a corsi di Laurea in Design o frequentare specifici corsi su grafica e Web Design. Allo stato attuale ce ne sono moltissimi, disponibili non solo in presenza ma anche online.

Dove lavora un Web Designer

Un web designer può lavorare:

all’interno di un’azienda , occupandosi della creazione e gestione del sito o dei siti legati a essa;

, occupandosi della creazione e gestione del sito o dei siti legati a essa; all’interno di un’agenzia , occupandosi di progetti e di clienti diversi

, occupandosi di progetti e di clienti diversi come freelance con apertura di Partita IVA.

Di fatto, quest’ultima opzione consente un maggior grado di libertà in termini di orari e luoghi in cui si esercita la professione. Restano tuttavia i rischi e le incombenze che qualsiasi Partita IVA può avere, tra cui quella di dover cercare personalmente i clienti, se non si ha a propria disposizione un commerciale. Si tratta di una scelta certamente più impegnativa ma che nel lungo termine può offrire maggiori soddisfazioni tanto sotto il profilo professionale quanto da un punto di vista economico.

Quanto guadagna un Web Designer

Come accade con molti altri mestieri, lo stipendio di un Web Designer varia molto a seconda del grado di competenze e di esperienza acquisito.

Da dipendente, lo stipendio medio di questa figura professionale si aggira sui 1.500 euro netti al mese, ma si parte da uno stipendio minimo di 1.100 euro netti mensili per arrivare anche ai 2.300 euro netti.

Lavorando come freelance è possibile arrivare a guadagnare anche più di 2.000 euro al mese ma per raggiungere una simile soglia occorre avere diversi clienti e gestire molteplici progetti simultaneamente. Il tutto sta quindi anche nella bravura del freelance sotto il profilo più imprenditoriale. Ma anche questo tipo di competenze si possono via via acquisire nel tempo e con il dovuto livello di maturità professionale.