Al giorno d’oggi praticamente quasi ogni famiglia possiede almeno un animale domestico. Accanto ai gatti, gli animali più presenti tra le pareti domestiche sono senza ombra di dubbio i cani. Sebbene nella maggior parte dei casi la convivenza con i cani non comporti alcun problema ma solamente momenti di gioia e di divertimento, può accadere in taluni casi che questi amici pelosi abbiano qualche difficoltà a livello di comportamento. In questo caso può essere allora utile rivolgersi a una figura professionale che nasce per l’appunto dall’esigenza di risolvere le problematiche comportamentali da cui possono essere interessati i cani. Ci riferiamo ai Dog Trainer . Ma di cosa si occupano più esattamente questi professionisti? Quali competenze hanno? Lo scopriremo nei prossimi paragrafi del nostro articolo dove vedremo come diventare Dog Trainer.

Chi è il Dog Trainer

Quando si parla di Dog Trainer ci si riferisce a una particolare figura professionale che usa le proprie competenze e la conoscenza del comportamento animale per aiutare le persone a gestire i cani. Sono sempre di più infatti le persone che si rivolgono a questo professionista per riuscire a correggere alcuni problemi comportamentali dei propri amici a quattro zampe. Ma l’attività del Dog Trainer non si limita a questo. Alcuni esperti specializzati preparano ad esempio dei cani per ricoprire ruoli molto specifici, come quello di cani guida, di cani poliziotto o di cani da terapia.

Formazione del Dog Trainer

Che tipo di percorso formativo occorre seguire per intraprendere la professione di Dog Trainer? Le possibilità sono diverse. A oggi non esiste uno specifico Corso di Laurea che offre una formazione per abbracciare questa carriera professionale. Esistono invece numerosi corsi utili per comprendere la scienza dietro il comportamento animale. Accanto ai corsi, i Dog Trainer possono anche studiare e approfondire da autodidatti, leggendo libri degli esperti autori sul campo e acquisendo nozioni dalle risorse online.

Altro passaggio utile e senza ombra di dubbio importante consiste nell’affiancare un Dog Trainer esperto in un percorso di apprendistato . Si tratta di un momento di formazione essenziale per imparare direttamente sul campo quanto poi necessario per intraprendere questo affascinante mestiere. Complessivamente, il tempo necessario per diventare Dog Trainer o addestratore di cani che dir si voglia dipende dal percorso che si scegli. Possono essere necessari diversi mesi o almeno un anno per riuscire a effettuare un apprendistato completo.

Dove lavora un Dog Trainer

Il Dog Trainer hanno diverse opportunità professionali. Possono ad esempio essere impiegati negli appositi centri per l’addestramento dei cani oppure nei negozi di animali. Molto spesso, quando si è ormai riusciti ad acquisire un certo grado di competenze, si può intraprendere la professione anche in maniera autonoma, a seguito dell’apertura di Partita IVA.

Quanto guadagna un Dog Trainer

Malgrado non sia possibile fornire una cifra esatta perché occorre tenere in considerazione diverse variabili, indicativamente possiamo affermare che un Dog Trainer riesce comunque a ritagliarsi uno stipendio con cui vivere. Per i possessori di Partita IVA , ovviamente le possibilità di guadagno possono essere maggiori, anche in base alle proprie capacità imprenditoriali.