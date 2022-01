Capita spesso che si decida di adottare un cucciolo senza riflettere sulle conseguenze che questo comporta. Oltre all’allegria che un animaletto porterà tra le mura di casa, alla devozione e alla fedeltà che ci dimostrerà, ci sono da considerare anche gli impegni legati al suo nuovo ingresso in famiglia.

Sarà bene ricordare che i cuccioli, così come i bambini più piccoli, hanno bisogno di noi per crescere sani ed educati. Prendersi cura di un cucciolo vuol dire essere pronti ad affrontare sacrifici, notti in bianco e preoccupazioni.

A tale proposito, ponetevi sempre alcune domande per testare se siete davvero pronti ad occuparvi a tempo pieno del vostro amico a quattro zampe.

Come rispondereste?

Ho tempo sufficiente da dedicare al cane?

Ogni giorno avrà bisogno di passeggiate, cure, giochi e compagnia. Ho abbastanza pazienza? Soprattutto all’inizio, il cucciolo sarà irruente, poiché ancora privo del senso della misura; esso dovrà essere compreso, educato e per insegnargli le regole di convivenza, ci vorrà una buona dose di comprensione e molta pazienza;

Ho qualcuno a cui affidare il mio amico Fido in caso di assenze prolungate?

Il cucciolo avrà bisogno di uscire, di giocare e di cure veterinarie. Se voi restate fuori casa per parecchie ore al giorno, dovrà esserci sempre qualcuno di vostra fiducia che se ne possa occupare.

In famiglia sono tutti determinati ad avere un cane? Un animale entra a tutti gli effetti a far parte della famiglia, pertanto tutti i membri devono essere convinti ed approvare questa scelta. Adottare cani o gatti non è un'esperienza breve! Non potete pensare di dimenticarvi del vostro animale o, fatto ancor più grave, di abbandonarlo a se stesso se vi stancherete di lui. Anche se portare a casa un nuovo compagno di giochi è sempre un momento emozionante, potrebbe diventare causa di stress e tensione per gli altri animali che vivono già in famiglia. Il modo in cui presenterete il nuovo cucciolo può determinare la differenza tra un legame di successo nel lungo periodo o un vero e proprio pasticcio. Allo stesso modo, probabilmente, anche il cucciolo si sentirà insicuro e confuso nel suo nuovo ambiente. Introdurlo in casa con le dovute attenzioni può aiutarlo a rinsaldare la sua autostima.

Regole e consigli preziosi per la cura del nuovo cucciolo