Gli pneumatici rientrano tra le componenti più importanti di un veicolo dato che da essi dipende buona parte della sicurezza quando si guida. Per questo motivo, è essenziale tenerli costantemente sotto controllo e procedere con una sostituzione regolare nel momento in cui risultano usurati dall’utilizzo quotidiano e dalle pessime condizioni del manto stradale.

In questo articolo, vi daremo perciò alcuni suggerimenti su come cambiare uno pneumatico così da mantenere inalterata la stabilità della vostra auto, favorendo una circolazione pienamente sicura sulle nostre strade cittadine ed extra-urbane.

Quali strumenti usare per il cambio gomme

Quando decidete di procedere con il cambio gomme vi consigliamo caldamente di rivolgervi alla vostra officina di fiducia. La motivazione è semplice: i gommisti sono esperti dotati di tutta l’attrezzatura necessaria per effettuare questa delicata operazione. In alternativa, se siete abili nelle comuni attività di fai-da-te, potete provvedere al cambio gomme in maniera autonoma, partendo dall’utilizzo di un crick e di una chiave per la rimozione e per la successiva chiusura dei dadi.

Perché è importante cambiare regolarmente gli pneumatici

Un cambio di pneumatici può rendersi necessario per diverse ragioni. La prima e più importante è la sicurezza sulle nostre strade che sono frequentate non solo da vetture di diverse cilindrate ma anche da pedoni, ciclisti, runner e motociclisti.

Provvedere a una sostituzione regolare serve quindi a salvaguardare persone d’ogni età che potrebbero perdere la vita o essere vittime di incidenti invalidanti.

Come procedere con il cambio gomme

Vi indichiamo di seguito i principali passaggi da mettere in atto per la sostituzione dei vostri pneumatici:

Inserite la prima marcia e tirate il freno a mano;

Allentate i dadi della ruota a croce;

Sollevate pian piano il veicolo con il crick;

Rimuovete i dadi dalla ruota che dovete rimpiazzare;

Togliete il pneumatico dall’asse e allontanatelo, riponendolo in una posizione sicura;

Inserite la nuova ruota sull’asse;

Serrate con forza i dadi;

Abbassate il veicolo.

Una volta concluse tutte le operazioni utili per il cambio gomme, vi suggeriamo vivamente di controllare la pressione delle stesse, in modo tale da assicurare una tenuta di strada ottimale e priva di pericoli per chiunque circoli.

Buoni motivi per ricorrere a una adeguata assistenza tecnica per il montaggio degli pneumatici

Come abbiamo detto poc’anzi, dalle gomme delle nostre autovetture dipende la sicurezza stradale di tutti. Questo di per sé è già un motivo più che valido per rivolgersi a un’officina qualificata per la loro sostituzione regolare.

Gli esperti del settore, infatti, non solo sono equipaggiati con tutta la strumentazione necessaria per un cambio a regola d’arte ma possiedono anche competenze tecniche idonee per sapere cosa fare con i prodotti meno noti nell’attuale mercato.

Quando sostituire le gomme di un veicolo

In genere, gli pneumatici necessitano di un cambio gomme dopo qualche anno, quando appaiono chiaramente consumati o anche prima in caso di danni evidenti. Se decidete di procedere con una sostituzione fai-da-te, è fondamentale controllare che i prodotti prescelti siano omologati e rispondenti a tutte le caratteristiche previste dalla Legge nel luogo di circolazione.

Dove acquistare uno o più pneumatici

Ricordiamo che gli pneumatici possono essere acquistati direttamente presso i centri vendita autorizzati ma anche online su siti specializzati. In questo caso, raccomandiamo la massima prudenza prima di concludere l’ordine, onde evitare che i prodotti non risultino adeguati alle disposizioni previste dai regolamenti stradali del nostro Paese.