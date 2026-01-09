Home Video News Economia Come cambia il calcolo dell’Isee nel 2026 Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole Come cambia il calcolo dell’Isee nel 2026 9 Gennaio 2026 NAPOLI (ITALPRESS) - Importanti novità per il calcolo ISEE nel 2026. Tutti i dettagli nell'intervento dell'economista Gianni Lepre. sat/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Cronaca Oltre 2 tonnellate di cocaina sequestrate al porto di Genova esteri Venezuela, liberato il giornalista italiano Pilieri Cronaca Corsa clandestina di cavalli nel Catanese, 15 denunce America Week America Week – Episodio 48 Economia Italpress €conomy – Puntata del 9 gennaio 2026