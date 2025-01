CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il 3 gennaio mi è stato notificato dalla Corte d’appello il provvedimento del Collegio elettorale di garanzia sulla decadenza della Presidente Alessandra Todde e ho subito trasmesso l’atto alla Giunta delle elezioni che è già al lavoro. Vi comunicherò passo dopo passo, sempre in Conferenza, le novità. Intanto il Consiglio regionale deve continuare il suo lavoro in Aula e nelle Commissioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, alla Conferenza dei Capigruppo per illustrare ai Presidenti le procedure che sono state osservate da quando è stato notificato il provvedimento sulla decadenza della Presidente della Regione. “Auspico che la questione sia definita nel più breve tempo possibile. Lasciamo lavorare gli avvocati e i costituzionalisti a noi il compito di proseguire la nostra attività per il bene della Sardegna” conclude Comandini.

Foto: ufficio stampa Regione Sardegna

(ITALPRESS).