Colpo Sacramento contro Houston, San Antonio vola al secondo posto: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Una vittoria a sorpresa, maturata all’overtime, che può infondere fiducia e svoltare una stagione. I Sacramento Kings, ultimi della classe a Ovest, battono al supplementare gli Houston Rockets col punteggio di 125-124. Dopo essere stati sotto di 14 lunghezze nel secondo tempo, i Kings forzano l’overtime con una tripla di Russell Westbrook (21 punti alla fine per lui), trovando il sorpasso finale con Dennis Schroder, autore di 24 punti (oltre a 10 rimbalzi e 7 assist a fine partita), tre in meno di DeMar DeRozan, miglior realizzatore della partita tra le fila dei Kings. Il top scorer del match è invece Alperen Sengun, autore di 28 punti, con un 12/16 dal campo. Sotto tono al tiro invece Kevin Durant, nonostante i 24 punti e 10 rimbalzi.

A Ovest San Antonio approfitta delle sconfitte delle avversarie per salire al secondo posto, superando facilmente Washington col punteggio di 124-113. In evidenza De’Aaron Fox con 27 punti, oltre a Luke Kornet (20+11), Steph Castle (18+11 assist) e Victor Wembanyama (14+12).

Sorridono anche i Minnesota Timberwolves che battono 103-100 i Milwaukee Bucks. Anthony Edwards fatica al tiro (7/24) ma trascina comunque i suoi con 24 punti a referto. Sfida rocambolesca tra New York e Miami. A vincere sono i Knicks col punteggio di 132-125: Jalen Brunson chiude con il suo massimo stagionale da 47 punti, con 8 assist ad impreziosire la sua prestazione. Agli Heat non basta un Kel’el Ware da 28 punti e 19 rimbalzi, mentre Simone Fontecchio si ferma a 7 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

Brutto ko per Toronto a Brooklyn: i Nets si impongono per 96-81 con Michael Porter Jr (24 punti) miglior realizzatore. Non bastano i 19 di Brandon Ingram invece a evitare la sesta sconfitta nelle ultime nove dei Raptors.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).