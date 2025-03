NAPOLI (ITALPRESS) – Colpo grosso a Napoli. I ladri in azione hanno portato a casa un bottino da centinaia di migliaia di euro. E’ successo in corso Meridionale, all’ufficio postale, dove i malviventi sono entrati nel caveau attraverso un buco praticato in una parete. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica del furto. Sul posto i carabinieri della compagnia Napoli Stella.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

