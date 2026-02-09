Colpo dei Knicks a Boston, vittorie esterne per Miami e Clippers

ROMA (ITALPRESS) – Nella sfida ad alta quota della Eastern Conference di Nba, New York sbanca il campo di Boston per 89-111, opera l’aggancio al secondo posto e prosegue nel suo ottimo momento di forma, raccogliendo la nona vittoria nelle ultime dieci partite e riscattando immediatamente la debacle di Detroit. A trascinare i Knicks è il solito Jalen Brunson, che chiude con 31 punti all’attivo (4/8 da tre), di cui la metà segnati nel solo primo quarto, fornendo anche 8 assist ai compagni. Ai Celtics, invece, non bastano i 26 punti di Jaylen Brown, dato che sono appena quattro i giocatori ad andare in doppia cifra.

Vittorie molto ampie anche per Miami e Los Angeles Clippers, che vincono, rispettivamente, sui campi di Washington e Minnesota. Gli Heat prendono il comando delle operazioni nel tratto finale di primo quarto e non la mollano più, fino al 101-132 finale: sugli scudi Bam Adebayo, che realizza 22 punti e 8 rimbalzi, e Kasparas Jakucionis, anch’egli protagonista con 22 punti ma dalla panchina. A proposito di panchina, buono anche il contributo di Simone Fontecchio, che in 19′ minuti di gioco colleziona 12 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

Ancora più dominante la prestazione dei Clippers, che prendono il largo nella fase centrale della partita e poi tirano il fiato nell’ultimo parziale: 96-115 il risultato in casa dei Timberwolves, con il solito Kawhi Leonard a dettare legge con 41 punti e 8 rimbalzi, oltre all’ottimo contributo del rookie Yanic Konan Niederhasuer, che dalla panchina realizza 15 punti con il 100% (5/5) dal campo. Ai T’wolves non basta Anthony Edwards, che chiude con 23 punti ma solo 7/18 dal campo. A completare il quadro del turno è la vittoria dei Toronto Raptors, che impongono il quarto stop consecutivo agli Indiana Pacers: 122-104 il risultato. Scottie Barnes si mette in mostra con una doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi, a cui si aggiungono i 20 punti di RJ Barrett.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).