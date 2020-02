MESSINA (ITALPRESS) – Operazione antimafia in provincia di Messina ed in alcune localita’ italiane. I carabinieri del Comando provinciale e del Ros hanno eseguito 59 ordinanze di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono stati emessi dal gip, su richiesta della locale Procura distrettuale. Nel mirino degli investigatori e’ finita la famiglia mafiosa dei barcellonesi, attiva a Barcellona Pozzo di Gotto e sul versante tirrenico della provincia di Messina, compagine criminale storicamente collegata a Cosa nostra siciliana.

Gli indagati devono rispondere di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di droga, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, violenza e minaccia, con l’aggravante del metodo mafioso. Colpiti gli affari legati al traffico di droga e alle estorsioni imposte su tutto il territorio, gestiti dai figli dei principali capimafia barcellonesi, considerato che i padri sono ormai da lungo tempo in carcere.

