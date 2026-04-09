Home Video News Calabria Colpito cartello appalti a Reggio Calabria, maxi confisca da oltre 6 milioni
Colpito cartello appalti a Reggio Calabria, maxi confisca da oltre 6 milioni
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Maxi confisca da oltre 6 milioni di euro a Reggio Calabria nell'ambito di un'operazione della Guardia di finanza, che ha eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale locale. L'attività, coordinata dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, rappresenta uno sviluppo sul piano economico-patrimoniale delle indagini dell'operazione "INTER NOS", condotta nel 2021. tvi/mca1 (Fonte video: Guardia di Finanza)