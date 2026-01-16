ROMA (ITALPRESS) – Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali esprime attraverso una nota “piena fiducia nell’operato della magistratura, certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati”.

Il Collegio “conferma la volontà di proseguire il proprio lavoro a tutela della privacy e dei diritti fondamentali dei cittadini”, conclude la nota.

STANZIONE “IO E IL COLLEGIO RESTEREMO IN PIENA ATTIVITA'”

“Io e il collegio resteremo in piena attività perché vogliamo garantire la continuità istituzionale dell’Autorità e soprattutto garantire la privacy delle persone e i diritti fondamentali dei cittadini”. Non ha intenzione di dimettersi il presidente dell’Autorità sulla privacy, Pasquale Stanzione, coinvolto nell’inchiesta che riguarda il collegio del Garante della Protezione dei Dati Personali, per cui sono stati ipotizzati i reati di peculato e corruzione. “Noi abbiamo fiducia come collegio nell’operato dell’Autorità giudiziaria e quindi siamo certi di poter dimostrare la nostra estraneità agli addebiti mossi – ha aggiunto nell’intervista al Tg1 -. Gli atti che facciamo sono corretti, sono sempre autorizzati e quindi il nostro interesse è che emerga la verità” afferma ancora. “È necessario che i nostri legali in collaborazione con l’autorità giudiziaria approfondiscano questi profili perché emerga la verità e noi in questo siamo particolarmente fiduciosi” conclude Stanzione.

