Collegamento Cisterna-Valmontone, il Mit pubblica in GURI il bando da 1,1 miliardi di euro

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, annuncia l‘avvio ufficiale della procedura di gara per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna – Valmontone. Il bando è stato pubblicato oggi nella GURI – 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 37, segnando l’apertura della fase di affidamento dei lavori. L’appalto, dal valore complessivo stimato di 1.118.250.000,00 euro (al netto dell’IVA), vede l’intervento articolato in 14 lotti funzionali: una suddivisione che permetterà di gestire simultaneamente più cantieri, affidando ogni lotto a un operatore diverso per ottimizzare le tempistiche e garantire celerità nell’esecuzione dei lavori.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un peso dell’80% assegnato alla qualità tecnica e del 20% alla componente economica. Le imprese interessate dovranno inviare le proprie offerte esclusivamente in modalità telematica entro le ore 12 del prossimo 1° luglio. L’apertura pubblica delle buste è prevista per la mattina del 2 luglio 2026.

“Con la pubblicazione di questo bando entriamo nella fase operativa di un’opera fondamentale per la mobilità del Lazio – ha dichiarato il Ministro Matteo Salvini – L’investimento da oltre 1,1 miliardi di euro rappresenta un impegno concreto per dotare il territorio di un’infrastruttura moderna e sicura. La scelta di suddividere l’opera in 14 lotti permetterà, inoltre, di procedere con maggiore celerità, garantendo ricadute positive immediate sull’economia locale e sull’occupazione”.

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