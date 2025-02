ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Medico Sportiva Italiana ha ricevuto il Collare d’oro al merito sportivo da parte del presidente del Coni Giovanni Malagò, alla presenza del presidente del Cio Thomas Bach. A ritirare la prestigiosa onorificenza “come meritato riconoscimento per la straordinaria attività svolta al servizio della collettività, durante il difficile periodo di emergenza sanitaria del Covid-19” è stato il presidente della Fmsi Maurizio Casasco. “Il nostro Paese è stato un esempio per tutto il mondo e voglio ringraziarvi davanti al Presidente Bach”, ha spiegato il Presidente del CONI consegnando l’onorificenza alla FMSI nelle mani del presidente Casasco. “E’ un grande onore ricevere il Collare d’Oro, ringrazio Malagò”, ha sottolineato Casasco. “Durante il periodo del Covid abbiamo lavorato giorno e notte per varare un protocollo che consentisse a tutti di svolgere attività fisica in sicurezza. E lo stesso abbiamo fatto durante il periodo di vaccinazione, con un coinvolgimento diretto dei nostri medici. Siamo fieri di aver garantito la salute”.

– foto Fmsi –

(ITALPRESS).

