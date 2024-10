Coesione, Emiliano “Centralità va bene ma facciamo Macro-Regioni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “La Puglia è certamente convinta che la centralità delle politiche di coesione in capo alle regioni vada confermata, l’eccessiva parcellizzazione però, potrebbe andare in contrasto con il piano di regioni” Queste le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a Bruxelles per la settimana del Consiglio europeo delle Regioni. Emiliano continua: “La mia proposta è dare vita ad aggregazioni di regioni, ad esempio in Italia le regioni del mezzogiorno, e determinare una governance multi-level con un ruolo maggiore anche a comuni, province e città metropolitane. Definire una nozione di poteri di area vasta e una pianificazione strategica che sia coordinata dalle regioni e attuata dai comuni, permette di agire in maniera specifica ma ben strutturata”. xf4/pc/gtr