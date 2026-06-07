PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexander Zverev chiude il cerchio. Dopo tre finali Slam perse (Us Open 2020, Roland Garros 2024, Australian Open 2025), il tennista tedesco batte Flavio Cobolli nell’ultimo atto del Roland Garros e vince il primo Major della carriera. Sul Philippe-Chatrier finisce 6-1 4-6 6-4 6-7(5) 6-1, in quattro ore e 16 minuti di gioco, in favore del 29enne di Amburgo, che è il quinto tedesco a mettere in bacheca uno Slam dopo Boris Becker, Gottfried von Cramm, Henner Henkel e Michael Stich, riportando il trofeo del Roland Garros in Germania dopo 89 anni. “Questo campo è speciale per me. Finalmente c’è stato un lieto fine dopo l’infortunio di quattro anni fa e la finale persa nel 2024. Ringrazio il mio team, non riesco a liberarmi di mio papà, di mio fratello e del mio preparatore atletico – aggiunge con un sorriso – Sono successe tante cose: spesso abbiamo perso ma alla fine siamo campioni Slam”, se la gode nel corso della premiazione il nuovo Re di Parigi che – all’età di 29 anni, 1 mese e 18 giorni – diventa il quinto tennista più anziano di sempre a vincere il primo torneo Major: il recordman è Andres Gimeno, che sollevò il trofeo del Roland Garros a 34 anni, 9 mesi e 19 giorni. “Se qualcuno mi avesse chiesto chi si meritava di più il titolo avrei detto il nome di Zverev. È stato un onore condividere il campo con lui, sono felice per lui, ma anche un po’ triste perché ci sono andato vicino. Non mi sarei mai aspettato un risultato simile, so che sono ancora giovane e che non è finita”, le dichiarazioni di Cobolli, che si consolerà con l’ingresso in Top Ten Atp per la prima volta in carriera.

Con il successo a Parigi Zverev guadagna 2000 punti Atp e recupera terreno su Carlos Alcaraz. Il tedesco lunedì salirà a quota 7.305 punti, consolidando la terza piazza e accorciando sullo spagnolo, secondo a quota 9.960 ma già certo di perdere 1.800 punti in seguito ai forfait annunciati all’Atp 500 del Queen’s e a Wimbledon (8.160 punti reali). Resta in vetta in solitaria Jannik Sinner, primo con 13.500 punti. Fa un bel salto in avanti Felix Auger-Aliassime, che sarà il nuovo numero quattro del mondo. Scende Novak Djokovic, che non è riuscito a difendere la semifinale del 2025 e scalerà in settima posizione. Cobolli si isserà invece in decima piazza scalzando Alexander Bublik.

– foto Ipa Agency –

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