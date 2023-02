Clima, Salvini “Non se ne può più di cretini che bloccano il traffico”

"La mia totale solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che non ne possono più di cretini che in nome dell'ambiente fanno solo casino e impediscono alla gente di andare a lavorare". Lo dice in un video sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alle proteste di Ultima Generazione. sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Matteo Salvini)