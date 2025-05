ROMA (ITALPRESS) – “Il riscaldamento globale, i frequenti eventi atmosferici estremi e la perdita di biodiversità rappresentano una seria minaccia all’effettivo e pieno godimento dei diritti fondamentali dei minori, come quello alla vita, all’istruzione, alla salute e a un ambiente sano e vivibile. La loro particolare vulnerabilità alle sostanze inquinanti, alla siccità, alle inondazioni e alle ondate di calore ne minaccia gravemente la crescita e lo sviluppo. E’ inaccettabile che siano i soggetti più indifesi a dover sopportare il peso maggiore di questa situazione. Impedirlo è, dunque, una questione di giustizia intergenerazionale, che si traduce nel dovere morale, prima ancora che giuridico, di conservare e proteggere l’ecosistema, adottando al tempo stesso strategie di mitigazione e adattamento”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio alla Commissione parlamentare bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza in occasione di un convegno sul cambiamento climatico.

“L’attenzione delle Istituzioni parlamentari su questo tema è molto alta – scrive Fontana -. Ricordo a tale proposito l’approvazione della Risoluzione n. 8/00059 da parte della Commissione Ambiente della Camera, che impegna il Governo a perseguire in tutte le sedi nazionali ed europee gli obiettivi sul clima, con particolare riferimento agli impatti negativi sulle prospettive delle giovani generazioni, nonché a riconoscere il loro ruolo come agenti del cambiamento nel fronteggiare la crisi climatica. Sono convinto che con il loro entusiasmo, i giovani potranno diventare i protagonisti attivi di questo indispensabile cambio di paradigma. È dunque nostro dovere ascoltarli, sostenerli e garantire loro una maggiore partecipazione ai processi decisionali sugli argomenti che li riguardano direttamente” conclude Fontana.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).