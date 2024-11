NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cleveland senza freni. Cavaliers ancora imbattuti in Nba: nella notte italiana è arrivata l’undicesima vittoria grazie al 105-100 contro i Brooklyn Nets al termine di una sfida molto equilibrata in cui Cleveland è rimasta sotto fino a 3’30” dal termine, era addirittura a -11 (81-70) all’inizio dell’ultimo quarto. Grande protagonista della rimonta dei Cavs Evan Mobley, 23 punti per lui accompagnati da una grande efficacia difensiva (13 rimbalzi difensivi sui 16 totali). Donovan Mitchell ha messo a segno 22 punti, Darius Garland 20.

Passando sul parquet di Atlanta per 125-113, Chicago ha messo fine a una serie di 4 sconfitte consecutive: i Bulls hanno fatto la differenza nel quarto quarto, con un 35-15 che non ha lasciato scampo agli Hawks. Ben otto di Chicago sopra i 10 punti, il più performante Ayo Dosunmu con 19 punti. Ai padroni di casa non sono bastati i 17 punti di Zaccharie Risacher.

Buon momento per i Los Angeles Clippers, 105-103 contro Toronto: protagonisti James Harden e Norman Powell, entrambi autori di 24 punti. Per i Raptors buone prestazioni per Immanuel Quickley e Ochai Agbaji, 21 punti ciascuno.

Sconfitta casalinga per San Antonio: passa Utah, 111-110. Agli Spurs non è bastato il solito Victor Wembanyama (24 punti, 16 rimbalzi e 7 assist. Per i Jazz è solo la seconda vittoria in questa regular season, San Antonio incassa la sesta sconfitta in 10 partite.

Brutte notizie intanto per Memphis: i Grizzlies hanno infatti perso Ja Morant per diverse partite a causa di una sublussazione dell’anca destra.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).