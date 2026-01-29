Cleveland travolge i Lakers, a Miami non bastano i 23 punti di Fontecchio: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – I Cavs non si fermano e mandano ko anche i Lakers, in quello che potrebbe essere l’ultimo ritorno di LeBron James a Cleveland da giocatore. Cinque le vittorie consecutive dei Cavs, che travolgono la squadra di Los Angeles con un netto 129-99. Donovan Mitchell, con i suoi 25 punti, è uno dei protagonisti di una partita semplicemente dominata da Cleveland, supportato dai 20 punti di Jaylon Tyson e dai 19 dalla panchina di De’Andre Hunter. Per i Lakers, invece, l’unico a salvarsi è Luka Doncic con 29 punti all’attivo, mentre il protagonista di serata LeBron, a cui è stato dedicato anche un video-tributo prima dell’incontro, si ferma a 11 con il 30% dal campo.

È stata, poi, una serata di grandi derby. A partire da quello della Florida, in cui Miami ha perso per 124-133 contro Orlando, che torna a vincere dopo quattro sconfitte di fila. Agli Heat non basta il miglior Simone Fontecchio della stagione, autore di 23 punti dalla panchina con il 7/11 dal campo, di cui ben sei triple, e nemmeno la doppia doppia di Bam Adebayo (21 punti e 12 rimbalzi). È quella di Paolo Banchero (31 punti e 12 rimbalzi), infatti, a lanciare i Magic, che sfruttano l’allungo nel terzo quarto (parziale di 20-40).

Aria di derby anche in Texas, dove gli Spurs si accendono negli ultimi due quarti per vincere in rimonta per 99-111 contro i Rockets. A fare la differenza è il solito Victor Wembanyama, trascinatore di San Antonio con 28 punti e 16 rimbalzi, ma anche i 38 punti arrivati dalla panchina. A Houston, invece, non bastano i 25 punti di Amen Thompson e i 24 di Kevin Durant, dato che proprio nel finale manca l’incisività offensiva per allungare la striscia di vittorie consecutive, che si ferma a due.

Tra le altre partite di serata, a Est spicca il netto successo esterno dei New York Knicks per 92-119 contro i Toronto Raptors (30 punti di Mikal Bridges), mentre i Boston Celtics cadono in casa per 106-117 contro gli Atlanta Hawks. Stephen Curry ne realizza 27 nella vittoria dei Golden State Warriors per 124-140 in casa degli Utah Jazz.

Vittorie esterne anche per Charlotte Hornets (97-112 contro i Memphis Grizzlies) e i Minnesota Timberwolves (105-118 contro i Dallas Mavericks), mentre vincono tra le mura amiche gli Indiana Pacers (113-110 contro i Chicago Bulls).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).