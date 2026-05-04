Cleveland in semifinale playoff NBA contro Detroit, Toronto ko

ROMA (ITALPRESS) – Cleveland non fallisce l’obiettivo ed elimina Toronto al primo turno dei playoff di Nba. In una serie dominata dal fattore campo, i Cavs centrano la quarta vittoria su quattro partite giocate in Ohio e accedono alle semifinali di Western Conference. Gara-7 finisce 114-102 per Donovan Mitchell (22 punti e 3 rimbalzi) e compagni, che si giocheranno un posto in finale di Conference con i Detroit Pistons. Doppia doppia di sostanza per Jarrett Allen, che mette a referto 22 punti e 19 rimbalzi in 33 minuti sul parquet. James Harden contribuisce alla causa con un bottino personale di 18 punti e 6 rimbalzi, mentre Evan Mobley regala alla causa 13 punti e 7 rimbalzi. Niente da fare per Toronto, che non riesce ad espugnare la Rocket Arena di Cleveland, nonostante i 24 punti e 9 rimbalzi firmati da Scottie Barnes e i 23 punti con 6 assist di RJ Barrett.

I Cavaliers incontreranno i Pistons, che completano la rimonta da 1-3 contro Orlando e la spuntano 116-94 in gara-7. Cade Cunningham protagonista assoluto con 32 punti e 12 assist. Tobias Harris non è da meno con 30 punti e 9 rimbalzi, mentre Jalen Duren aggiunge 15 punt ie 15 rimbalzi. Paolo Banchero termina la sua performance con 38 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, ma i Magic pagano a caro prezzo il tracollo nel secondo tempo di gara-6 e sono costretti ad abbandonare il sogno di approdare in semifinale. Si completa, dunque, il quadro delle semifinali dei playoff di Nba.

A Est sarà Detroit-Cleveland da una parte e Philadelphia-New York dall’altra, mentre a Ovest Oklahoma City troverà i Los Angeles Lakers e San Antonio se la vedrà con Minnesota. Quattro gare sulla carta equilibrate che sapranno offrire un grande spettacolo.

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