Cleveland ancora ko con i Clippers, successo per Celtics e Warriors

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Solo quattro partite nel programma Nba, ma è stata una notte con risultati interessanti. Cleveland, capolista della Eastern Conference, dopo la sconfitta incassata contro Orlando perde la seconda gara consecutiva, cedendo ai Clippers che si impongono in casa per 132-119.

La franchigia di Los Angeles ne manda sei in doppia cifra, con Kawhi Leonard, top scorer del match con 33 punti, anche se il vero trascinatore è Ivica Zubac che, nel giorno del suo 28esimo compleanno, si regala una prestazione da 28 punti e 20 rimbalzi. Restando nel quintetto iniziale ne mettono a referto 22 James Harden (9 gli assist) e 11 Norman Powell, mentre dalla panchina ne fa 20 Bogdan Bogdanovic e ne arrivano 10 anche da Derrick Jones Jr.

I Cavaliers hanno un ottimo impatto con il match, chiudono sul 45-37 il primo quarto, ma poi perdono lucidità e precisione e si arrendono ai Clippers nonostante i 24 punti di Max Strus e la doppia doppia da 18 punti e 11 assist di Donovan Mitchell.

Scivola la prima della classe a Est, vince la seconda in classifica. I campioni in carica dei Celtics, infatti, battono 104-96 i Nets. Senza Tatum, Boston si affida a Kristaps Porzingis che fa registrare al suo attivo una doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi. Dalla panchina ne arrivano 20 da Baylor Scheierman e 10 da Paytron Pritchard, mentre tornando al quintetto iniziale sono 18 quelli di Derrick White e 12 di Jrue Holiday.

Brooklyn risponde con i 18 di D’Angelo Russell e i 15 di Ziaire Williams, ma non basta per evitare la sconfitta numero 46 della stagione. Vince anche Golden State che riscatta il ko con i Nuggets e batte 104-93 Milwaukee alla seconda battuta d’arresto consecutiva. I Warriors, senza Steph Curry rimasto a riposo, si affidano a Jimmy Butler che risponde presente e mette a referto 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi.

Bene anche Brandin Podziemski che chiude con 17 punti e 7 rimbalzi, mentre dall’altra parte non sono sufficienti i 22 punti di Kuzma, i 20 di Antetokounmpo (con 9 rimbalzi e 7 assist) e i 16 a testa di Lillard e Lopez. A chiudere il quadro il successo di Atlanta che vince 134-102 sul parquet degli Hornets con Trae Young top scorer del match con 31 punti, più 8 assist al servizio degli Hawks.

