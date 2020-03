ROMA (ITALPRESS) – Il deputato lodigiano del gruppo misto Claudio Pedrazzini e’ risultato positivo al coronavirus. E’ il primo parlamentare ad essere colpito dal Covid-19. “Auguri di pronta guarigione al deputato e amico Pedrazzini positivo al Coronavirus. Forza Claudio, insieme lo sconfiggeremo!”, scrive Giovanni Toti su Twitter. La deputata Manuela Gagliardi, vicina di banco in Aula a Montecitorio di Pedrazzini e’ in auto isolamento. “Da oggi inizia il mio periodo di ‘auto isolamento’, un amico deputato con cui sono entrata in contatto la scorsa settimana e’ infatti risultato positivo al coronavirus. Io sto bene – ha scritto Gagliardi su Facebook – e non ho sintomi ma i prossimi giorni li trascorrero’ in casa senza vedere nessuno, lo faccio perche’ me lo chiedono le autorita’ ma anche e soprattutto perche’ sono convinta che per fermare questa epidemia ciascuno di noi debba essere responsabile per se stesso e per gli altri. Cosi’, tutti insieme, lo sconfiggeremo!”, ha concluso.

(ITALPRESS).