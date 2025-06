Claudio Lippi compie 80 anni

ROMA (ITALPRESS) – Cantante, conduttore radiofonico e televisivo ma, soprattutto, volto amato dal pubblico da più di sessant’anni. È Claudio Lippi che, alla soglia degli 80 anni (li compie il 3 giugno, è nato a Milano nel 1945), ha dichiarato di essere pronto a tornare in tv.

Nell’attesa di rivederlo, ricordiamo i momenti essenziali della sua lunga carriera, iniziata come cantante nei primi anni Sessanta (tra i suoi primi successi c’è “Per ognuno c’è qualcuno”, versione italiana di “Everybody loves somebody” di Dean Martin) e come ospite (prevalentemente canoro) di programmi come “La fiera dei sogni” di Mike Bongiorno e “Settevoci” di Pippo Baudo.

Negli anni Settanta debutta nella conduzione, prima radiofonica e poi televisiva. Si cimenta anche nell’operetta, come protagonista maschile di “No, no, Nanette” accanto a Elisabetta Viviani; al cinema in “Piangeà il telefono”, musicarello nato sulla scia del successo dell’omonimo brano cantato da Domenico Modugno; e nel doppiaggio, prestando la voce ai personaggi maschili della serie animata “Barbapapà”.

Dopo un’esperienza a TeleMilano, Lippi conduce su Raiuno (con Raimondo Vianello) “Sette e mezzo”, il primo quiz in fascia preserale. Negli anni che seguono continua la spola tra Rai e l’allora Fininvest (oggi Mediaset): di qua “Giochi senza frontiere”, di là “Il pranzo è servito”, “Buona Domenica” e “Bellezze al bagno”.

Un breve passaggio su Telemontecarlo (con il programma “Casa! Cosa?”) precede l’arrivo alla conduzione di “Mai dire gol” con la Gialappa’s Band (su Italia 1) rimasta senza Teo Teocoli a causa di un litigio. Gli capita poi di sostituire per un breve periodo Enzo Iacchetti a “Striscia la notizia” e, per un anno, Gerry Scotti a “Passaparola”.

Torna anche al cinema con un piccolo ruolo in “Paparazzi” di Neri Parenti. Dopo altri programmi su Canale 5 (uno per tutti “La sai l’ultima?”, condotto con Natalia Estrada), Lippi torna per una breve parentesi in Rai e, poi, è di nuovo a Mediaset per la conduzione di “Buona Domenica” che, però, lascia dopo sole cinque puntate per divergenze con gli autori. È il 2006 ed è l’inizio di un periodo di stasi in cui appare in tv solo come ospite.

Quattro anni dopo, però, è di nuovo in Rai come presenza fissa ne “La prova del cuoco” e “Seà a casa di Paola”. Seguono il ruolo di giurato a “Tale e quale show” e, poi, quello di concorrente nello stesso programma di Carlo Conti. E, ancora, “La prova del cuoco” sia con la conduzione di Antonella Clerici sia con quella di Elisa Isoardi. Nel 2023, però, viene allontanato dalla Rai, dopo avere criticato l’attuale direttore della Distribuzione Rai Stefano Coletta per avere “fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo”.

E, come ha dichiarato, sta ancora aspettando che le porte di viale Mazzini si aprano nuovamente. Durante questi anni, Lippi si è sposato tre volte (la prima con Laura Belli, madre di sua figlia Lenni, le altre due entrambe con Kerima Simula, madre della figlia Federica) e ha avuto una lunga relazione con Luana Ravegnini. Nel 2001 ha subito un intervento chirurgico con il quale gli sono stati applicati tre bypass. Nel 1983 aveva già avuto un infarto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)