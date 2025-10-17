Tv, separazione consensuale tra Claudio Brachino e Barbara Benedettelli

MILANO (ITALPRESS) – “Gli avvocati Elisabetta Aldrovandi, per la signora Barbara Benedettelli, ed Elisa Sommaruga, per il signor Claudio Brachino, comunicano che le parti hanno raggiunto un accordo di separazione consensuale”. E’ quanto si legge in una nota.

“La decisione, maturata con senso di responsabilità e nel rispetto reciproco – prosegue la nota – segna la conclusione di un percorso di vita familiare durato oltre vent’anni, da cui sono nati legami affettivi e professionali significativi. Entrambi intraprendono ora cammini personali distinti, con la consapevolezza e il rispetto per la storia condivisa, che resta parte importante delle loro vite”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).