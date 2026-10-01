Claudio Baglioni dedica due nuovi brani a San Francesco d’Assisi

ROMA (ITALPRESS) – Disponibili in digitale dal 2 ottobre Tau in segno d’amore e Fratello Sole Sorella Luna, due nuovi brani di Claudio Baglioni registrati per Sony Music Italy e dedicati a San Francesco d’Assisi in occasione degli 800 anni dalla sua morte. Un percorso musicale di accompagnamento verso il 4 ottobre, giorno in cui si celebra la festa di San Francesco, Patrono d’Italia e figura universale di pace, fraternità e amore. In entrambi i brani, gli arrangiamenti e le orchestrazioni sono a cura del Maestro Adriano Pennino.

Tau in segno d’amore – musica e testo di Claudio Baglioni – ha un contenuto liberamente ispirato al Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi, l’opera poetica, di cui si conosca l’autore, più antica della letteratura italiana. La voce dell’artista è accompagnata dal Maestro Adriano Pennino al pianoforte e dai professori d’orchestra del Teatro San Carlo, i musicisti che compongono la storica e prestigiosa orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, e dal Coro Giuseppe Verdi di Roma. Il Cantico delle creature è una lode a Dio e alle sue creature, divenendo così anche un inno alla vita. Nel creato è riflessa l’immagine del Creatore: da ciò deriva il senso di fratellanza fra l’uomo e la natura. Il Tau è un simbolo centrale nella spiritualità francescana, utilizzato dal Santo per indicare l’appartenenza a Cristo, la salvezza, l’umiltà e la scelta di vivere il Vangelo, valori centrali nella vita di Francesco.

– foto ufficio stampa Parole e Dintorni –

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